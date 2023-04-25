台灣半導體技術領先全球，一名網友表示，好奇問台灣還有什麼產業或是國產貨稱冠全球？文章吸引網友們討論，點名捷安特和美利達出產的自行車，「在荷蘭看到很多人騎，覺得很感動」，另也有人說台灣出產的東西都不錯，如汽車鋁圈、筆電、水果等，品質好到連美國人都讚不絕口。

原PO前天（4月23日）於PTT八卦板指出，台灣半導體技術是世界有名，但台灣出產的汽車和手機，除了台灣人使用外，在其他國家市占率很低，好奇問台灣還有什麼國產貨或產業是世界第一？

貼文一出，多數人點名捷安特和美利達的自行車，「捷安特吧」、「自行車」、「去荷蘭看到超多人騎，覺得很感動」、「台灣自行車真的讚」、「很多外國人騎台灣製的自行車」。

也有人認為台灣很多東西品質都很好，並非只有晶片，「大部分的東西都還不錯，不是只有晶片，包含電機、農產品，甚至建築物，台灣品質都是世界級的」、「汽車鋁圈也很強」、「我朋友說美國都以為台灣貨比日本貨高檔」、「很多零組件都強」、「Asus和acer 筆電在歐美市占率很高」、「台灣水果很好吃」。