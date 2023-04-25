消防人員到場救援。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

國號1號南下145.4公里苗栗銅鑼路段，25日凌晨1點多，發生轎車自撞摔落2層樓高橋下，轎車駕駛頭部、右髖骨及四肢擦挫傷，所幸後方駕駛發現協助報警，否則駕駛發生事故無人發現，恐要等到天亮，離奇的是，4月4日晚上同一地點也有一輛轎車翻落邊坡，車內5人2人重傷3人輕傷，隔21天兩起事故猶如翻版，而肇事原因仍有待釐清。

根據了解，該轎車駕駛行經事發路段時，行駛在內側車道，疑似操作不當，自撞中央分隔島後，再衝出護欄摔到2層樓高橋下，整輛車四輪朝天，駕駛也受困其中，所幸後方駕駛目睹車禍經過，連忙協助報案。

苗栗縣政府消防局表示，當時接到後方駕駛報案後，立刻出動銅鑼、特搜、苗栗分隊人員前往救援，駕駛頭部撕裂傷、右髖骨及四肢擦挫傷，目前送醫後無大礙。根據國道警方調查，駕駛並無酒駕，疑似當純操作不慎導致車禍，詳細肇事原因持續調查釐清中。