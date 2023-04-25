賭王千金何超蓮和大陸男星竇驍愛情長跑近4年，於18日在峇里島舉辦世紀海島婚禮，身為何超蓮閨密的女星詹子晴（丫頭），和老公一同出席參加後，也在臉書上發文，祝賀何超蓮真的找到一個「又高又帥又疼她，下面又大的男人」，此話一出立刻震驚網友，紛紛找出竇驍「下面很大」的證據。

詹子晴於20日在IG分享多張婚禮照片，透露自己的第一次海外婚禮，大讚兩人的婚禮簡直是「婚禮天花板」，看著竇驍一手包辦婚禮的一切，浪漫的他不但在親娘進場前親自撒花瓣，而且親自準備晚宴影片以及婚禮布置，貼心細膩的舉動讓詹子晴忍不住力讚：「這樣的老公嫁得太好了」，更不忘虧好姊妹何超蓮找到一個「又帥又高又疼你、雞雞又大的男人」。

此話一出，立刻震驚不少大陸網友，其中有網友找到一張由竇驍與女星陳都靈主演民國劇《良辰好景知幾何》的側拍照，只見他坐在椅子上，緊身合身的西裝讓他的胯下明顯多一包，照片曝光後，網友們紛紛打趣道：「竇驍真的很帥呀！身材很棒，太有魅力了」、「之前良辰的時候已經看過一次了」、「太讓人羨慕了啊哈哈哈哈」、「拍戲為啥會拍出這種效果」、「全國的人民都知道了」、「好了好了都知道何超蓮很性福了現在」

事實上，賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍18日於峇厘島舉行婚禮，許多演藝圈好友都特別到場祝福，而男方不僅包辦婚禮的策劃，更在婚宴上公開求婚畫面，只見竇驍敷著面膜，趁何超蓮沒注意時，拿著戒指緩緩靠近，等到坐定位後，就在女方面前從棉被中拿出戒指，讓女方又驚又喜喊著：「你在幹嘛啊！怎麼會突然這樣！」足見兩人甜蜜又逗趣的相處模式。