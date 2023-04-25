威瑞森第一季用戶成長可能減速 09:062023/04/25 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國威瑞森電信（Verizon）預計25日公布第一季財報，分析師預期該公司繼去年第四季用戶量大幅成長後，今年第一季成長減速，反映美國電信業歷經前兩年高速成長期後，如今因大環境不景氣及同業競爭而陷入瓶頸。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 分析師預期威瑞森第一季月費型用戶量增加12.2萬人，與去年第四季新增的21.7萬人相比成長明顯減速。威瑞森近日提交美國證交會（SEC）的文件也透露，電信業整體用戶成長減速意味著美國經濟暗藏風險。 FactSet調查分析師預期威瑞森第一季營收335.7億美元，EPS約1.19美元。 #威瑞森 #第一季 #減速 #美國 #戶量 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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