分析師預期威瑞森第一季月費型用戶量增加12.2萬人，與去年第四季新增的21.7萬人相比成長明顯減速。威瑞森近日提交美國證交會（SEC）的文件也透露，電信業整體用戶成長減速意味著美國經濟暗藏風險。

FactSet調查分析師預期威瑞森第一季營收335.7億美元，EPS約1.19美元。