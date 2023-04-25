蛋白質是人體極重要的營養素，不過蛋白質也有分好壞，醫師提醒，攝取過多紅肉會加速腎衰竭的速度；紅肉可能會讓尿酸變多，導致痛風和腎結石的問題， 進一步影響腎功能。

減重醫師蕭捷健在臉書發文指出，蛋白質不管在減重或是健身都非常重要，蛋白質是構成肌肉的原料，能夠維持基礎代謝率，吃了又有飽足感；不過蛋白質也有分好壞，紅肉吃太多，會增加腎衰竭惡化的速度。

蕭捷健引述丹麥研究指出，腎衰竭的發生，大多是糖尿病和高血壓等慢性疾病病控制不好，而且不能把所有的蛋白質來源都一視同仁；研究指出，長期吃紅肉有可能增加慢性腎衰竭機率，但是白肉和乳製品的蛋白質不會；至於蔬菜和水果的蛋白質還可能有保護腎臟的作用。

蕭捷健表示，當我們吃含有蛋白質的食物，特別是紅肉，會產生較多的酸性代謝物質，這些代謝物質需要由腎臟過濾和排出體外，過量攝入紅肉，會增加腎臟的工作負擔，進而導致腎功能逐漸下降，引起慢性腎臟病發生。

蕭捷健解釋，紅肉指的不是紅色的肉，而是4隻腳動物的肉，像是牛肉、豬肉；白肉指的是雞、鴨、魚和海鮮。雖然豬肉煮熟呈白色，還是算紅肉；鮭魚雖然是紅色，卻算白肉。另外，堅果、扁豆含有高蛋白質；肉類、魚類、牛奶和雞蛋含有大量優質蛋白質。