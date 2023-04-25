●Charles Schwab交易和衍生品部門常務董事Randy Frederick在談到重量級科技股即將發布業績時表示，人們有點擔心這樣出色的表現可能在這個財報季嘎然而止。到目前為止，財報季的表現優於預期。當然，因為門檻很低。他並表示，市場也對即將發布的經濟數據感到不安，包括通膨數據和第一季經濟增長數據。

●Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，全球與中國之間的緊張局勢升高，費城半導體指數可能表現落後。周一費半指數收跌0.46%。

●Dakota Wealth資深投資組合經理Robert Pavlik表示，人們不確定本周會發生什麼，尤其是在業績報告方面，有很多事情需要留意，今天即反映了這一點。

●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，每個人都在等待周五發布的個人消費支出（PCE）指數，這是聯準會首選的通膨指標。

●富國證券股票策略部門主管Chris Harvey表示，每個人都在等待科技股財報，就業績發布而言，這是非常、非常繁忙的一周，所以今天我們就只是在原地踏步。

●Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，科技股在今年已經大漲，可能很難因為財報而上漲。標普500指數中的通訊服務股和科技股今年以來分別上漲逾19%和18%，在11大類股中表現最佳。很多好消息已經反映在科技股的股價中，本周科技股需要更多才能真正推動股價上漲。