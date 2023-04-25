美國好萊塢女星香儂道荷堤（Shannen Doherty），過去憑藉演出《飛越比佛利》走紅，要升90年代美國偶像玉女之一，但她卻在2015年傳出罹患乳癌，之後經常透過IG分享對抗病魔的生活與歷程，之後好不容易病況好轉，卻又在2020年接受訪問時透露自己癌症復發。

香儂道荷堤自2015年罹患乳癌後，她仍相當樂觀面對，時常透過社群與粉絲分享抗癌心路歷程，更曾上傳她跳舞的影片寫下：「化療過後一天，保持活力有助療程，但這並不總是那麼容易！」讓粉絲大讚她的勇敢，不過她卻在2020年接受《ABC News》的訪問中哽咽說道：「這個消息在幾天或一周內就會出來，我已經到了第四期，我的癌症復發了，這就是為什麼我會在這裡」。

然而，近期傳出陪她抗癌多年的攝影師丈夫寇特艾斯瓦蘭柯（Kurt Iswarienko），因為感情有了新依靠，香儂道荷堤打算放手讓老公享受新人生；據悉，香儂道荷堤對外稱願意和老公離婚，但卻透過經紀公司放話「她再怎麼不願意，也只能決定與他離婚」引發外界熱議。

香儂道荷堤出道初期以清新的「鄰家女孩」形象出道，之後靠「飛越比佛利」影集成名之後，卻屢屢被爆出耍大牌、夜店狂歡以及打架等負面新聞，導致她形象崩壞；感情方面她則有過三段婚姻，第一任老公是資深影星喬治漢米爾頓（George Hamilton）的兒子亞西利漢米爾頓（Ashley Hamilton），但兩人婚姻只維持一年，2002年她再與電影製片雷克索羅門（Rick Salomon）結婚，但9個月後向法院聲請婚姻無效，2011年她梅開三度，嫁給現任丈夫攝影師寇特艾斯瓦蘭柯。