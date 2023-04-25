潘賢掌會見台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍一行。（中國台灣網）

中共中央台辦、大陸國務院台辦副主任潘賢掌24日會見台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍一行。潘賢掌表示，將全面貫徹中共總書記習近平關於對台工作的重要指示精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，廣泛團結台灣同胞，共同開創祖國統一、民族復興的美好未來。賴瑟珍指出，台灣旅遊交流協會將繼續開展兩岸旅遊領域交流合作。

潘賢掌表示，兩岸交流合作已經開展了30多年，具有深厚民意基礎和強大內生動力。要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞的共同利益。隨著新冠疫情得到有效控制，大陸經濟和社會生活全面恢復正常。兩岸旅遊業界要共同努力，促進實現人員往來正常化、各領域交流常態化。希望賴瑟珍理事長和台灣旅遊交流協會發揮積極作用。

賴瑟珍表示，旅遊在促進海峽兩岸社會經濟融合、弘揚中華文化、增進民眾福祉方面起了很大作用。台灣旅遊交流協會將繼續開展兩岸旅遊領域交流合作，以旅遊體現「兩岸一家親」理念的民族情懷，堅持促進兩岸同胞交流融合、推動兩岸關係和平發展。