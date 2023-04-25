除了第一季業績之外，華爾街也將關注通用是否調整全年財測。通用在1月曾預期今年全年營業獲利約在105億至125億美元，EPS約在6至7美元。RBC分析師納拉洋（Tom Narayan）預期通用25日維持全年財測不變。

通用先前公布第一季全電動車交車量突破2萬台，僅次於特斯拉的16.2萬台，推動美國整體電動車銷售量在第一季達到將近26萬台，創下歷史新高。