除了第一季業績之外，華爾街也將關注通用是否調整全年財測。通用在1月曾預期今年全年營業獲利約在105億至125億美元，EPS約在6至7美元。RBC分析師納拉洋（Tom Narayan）預期通用25日維持全年財測不變。
通用先前公布第一季全電動車交車量突破2萬台，僅次於特斯拉的16.2萬台，推動美國整體電動車銷售量在第一季達到將近26萬台，創下歷史新高。
通用汽車預計25日盤前公布第一季財報，而分析師預期第一季營收年增7％至386億美元，營業獲利年減20％至32億美元，EPS約在1.72美元，低於去年同期的2.09美元。
除了第一季業績之外，華爾街也將關注通用是否調整全年財測。通用在1月曾預期今年全年營業獲利約在105億至125億美元，EPS約在6至7美元。RBC分析師納拉洋（Tom Narayan）預期通用25日維持全年財測不變。
通用先前公布第一季全電動車交車量突破2萬台，僅次於特斯拉的16.2萬台，推動美國整體電動車銷售量在第一季達到將近26萬台，創下歷史新高。
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