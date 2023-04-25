FactSet調查分析師預期麥當勞第一季營收55.9億美元，雖較去年同期下滑1.4％，但第一季EPS可望達到2.33美元，較去年同期增加2％。第一季全球同店銷售可望成長8.7％。

TD Cowen分析師查爾斯（Andrew Charles）表示，儘管高通膨讓許多消費者減少外食頻率，但麥當勞銷售的超值低價套餐可望吸引顧客。

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