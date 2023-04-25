法務部調查局24日大火，起火點為廉政大樓的資通安全處辦公室，由於蔡政府重視境外勢力介入、假訊息影響2024年總統及立委選舉，而資安處正是負責防範境外敵對勢力假訊息及駭客的重點機關，引發關注，為此，新北市消防局將於今天上午9時30分派員到火場鑑識調查，釐清確切火災原因。

由於調查局發生大火的廉政大樓，調查局長王俊力辦公室也在該處，加上調查局火警後，調查局官網從昨晚至今早無法連網，引起各界關切。

調查局資通安全處業務，主要是蒐報危害電腦、網路安全各項狀況，適時通報各受駭政府機關、民間公司、重要社團等應處，並針對受駭情形，蒐集入侵來源、途徑與手法進行調查，對不法者依法訴究。

資安處並協助調查局各外勤單位偵辦案件，進行電腦及相關數位證據之搜索、扣押、鑑識，另協助法院、檢察署辦理扣押電腦數位證物之擷取、搜尋、檔案復原、驗證、分析工作，

調查局表示，調查局值班警衛同仁因24日晚間8時42分警鈴聲響後，發現局本部廉政大樓1樓出現火勢，通報消防隊，消防隊獲報後於晚間8時47分到場滅火，15分鐘內撲滅火勢，所幸沒有人員傷亡。

調查局說，資通處電腦主機及設備，均不在起火的辦公室內，且資通處同仁的資料，平時均有做好電子備份的工作，才將災損降至最低。