台南市永康區大灣路一處民宅，今天上午7點多突然傳出火警。由於現場是3層樓的學生出租套房，消防人員獲報到場後，陸續疏散住宿學生，有10人自行脫困，8人由消防人員救出，火勢20多分鐘即撲滅，幸好無人傷亡。由於該出租套房沒有裝設住宅用火災警報器，消防局將開罰屋主並限期改善。

市府消防局119勤務指揮中心上午7點19分接獲報案，指永康區大灣路942巷內一棟民宅冒出濃煙，陸續出動大灣、永康及保西等分隊26車56人到場出水搶救。由於正值上課、上班時間，現場有許多民眾圍觀。

消防人員到場後，發現該民宅是出租套房，住了不少大學生，起火後住在1樓、2樓的10人自行脫困跑到屋外，但2、3樓還有人在睡覺或不知道起火，經發現濃煙瀰漫後才躲在室內，有8人被消防人員引導離開，幸好沒有人受傷。

火勢在7點42分撲滅，消防人員初判為1樓某個房間起火，燒雜物約20平方公尺。至於詳細的起火原因，還需進一步調查。

消防局指出，市府要求該局對校園附近的集合式住宅、學生宿舍進行一般消防安檢，因為附近學生居住密集且電力系統紊亂，住宅火災警報器的設置可能不夠、不齊，逃生路線可能被堆置個人用品等雜物，這些都希望能夠及早檢查以免產生事端，並對未裝設住宅警報器者開罰及限期改善。鑑於該出租套房並沒有裝置住宅火災警報器，將依規定開罰屋主並限期改善。