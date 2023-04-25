蘇丹停火72小時，第一批大陸公民已安全撤離。（觀察者網）

觀察者網25日引述路透社報導，美國方面表示，蘇丹快速支援部隊和蘇丹武裝部隊將於4月25日開始停火72小時，以便人道主義撤離。目前，第一批中國大陸公民已安全撤至蘇丹鄰國。

據微信公眾號「中國駐衣索比亞使館」4月25日消息，近日，蘇丹安全形勢急劇惡化，陸續有中國公民自行撤離，從蘇丹-衣索比亞邊境入境衣索比亞。中國駐蘇丹、駐衣索比亞大使館密切關注、積極協助中國公民撤離蘇丹、入境衣索比亞，駐衣索比亞使館已派出協助組前往衣索比亞西北部的貢德爾市（Gondar）和米提瑪（Metema）口岸。為進一步做好相關安全保護工作，駐蘇丹、駐衣索比亞大使館提醒計畫自行撤離赴衣索比亞的中國公民。

路透報導，美國國務卿布林肯表示，交戰雙方經過兩天緊張的談判達成停火協議，但強調雙方此前均未遵守臨時休戰承諾。

「在此期間，美國敦促蘇丹快速支援部隊和蘇丹武裝部隊立即全面維護停火。」布林肯在一份聲明中指出，美國將成立一個委員會，監督停火和人道主義工作。

國際組織「無國界記者」組織（RSF）也證實，雙方已同意實行人道主義停火。

該組織呼籲衝突雙方在休戰期間「完全停火」。

蘇丹武裝衝突持續已逾一周。過去幾天，多國啟動撤僑行動。

24日，大陸外交部發言人毛寧稱，目前，第一批中國公民已安全撤至蘇丹鄰國。

大陸外交部和駐蘇丹使館再次提醒在蘇公民密切關注使館發布的通知提醒，及時報備個人資訊，保持通訊聯絡暢通。

據CGTN報導，蘇丹中國留學生學生會主席羅斌拍攝的最新撤離視訊顯示，這一批在使館門口等待的中國民眾已經登上大巴，部分人對鏡頭展示手中的中國護照。出發後，沿途可看到武裝衝突給喀土穆留下的痕跡。