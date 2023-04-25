男孩、女孩性早熟，不僅可能導致國中以後停止長高，甚至還可能與成年以後罹患代謝性症候群、肥胖、乳癌與攝護腺癌等風險相關。台南市立醫院營養師詹蕥顄建議，避免性早熟，除了不要有高熱量、高脂肪的不健康飲食外，對含有荷爾蒙的食物，在食用時也應該注意。

詹蕥顄指出，性早熟是指女孩8歲前、男孩9歲前就開始出現第二性徵，像女孩開始胸部發育、長出陰毛與月經來潮；男孩長出喉結、大量長出體毛等特徵，伴隨著荷爾蒙的分泌，會刺激骨骼細胞的生長，讓孩子快速長高。但因快速生長也將伴隨生長板越早閉合，導致國中以後可能就停止長高；國外醫學研究也證實，第二性徵過早發育，可能與成年後罹患代謝性症候群、肥胖、乳癌與攝護腺癌等風險相關。

詹蕥顄認為，引起性早熟的原因有很多，像：基因遺傳、環境荷爾蒙（內分泌干擾物）、飲食型態等。其中，有研究顯示，不健康的飲食模式，如高熱量、高脂肪飲食導致的肥胖，容易累積過多荷爾蒙量，讓身體誤以為要進入青春期。

此外，預防性早熟，多種含有荷爾蒙的食物，在食用時也應該注意。像避免大量攝取黃豆，將豆漿當開水喝、三餐都吃到4份以上的豆製品，長期下來容易造成性早熟；黑豆富含植物性雌性素，如果烹煮成飲品長期大量飲用，也可能造成女性荷爾蒙濃度偏高；人蔘、鹿茸等部分中藥所含的荷爾蒙濃度較高，建議吃補藥或喝轉骨湯前，先找專業的中醫師諮詢評估。

至於海鮮為環境荷爾蒙（如戴奧辛、多氯聯苯等）重要的來源，建議購買時選擇體積較小的魚種，並避免吃魚肉臟，以減少環境荷爾蒙的攝入量；羊奶或牛奶都含有動物性飽和脂肪，如果將其當開水喝，攝取過量則會導致肥胖，進而造成性早熟，建議學齡期兒童和青少年，早晨、睡前各喝240cc的牛奶或羊奶即可。

詹蕥顄表示，環境荷爾蒙絕大部分是脂溶性的，多數會殘留在脂肪細胞，可以吃雞、豬、牛肉等蛋白質來源，但避免吃肉皮、內臟、肥油等部位，如：雞皮、豬皮、雞脖子、雞翅、雞腳、雞屁股等，除了環境賀爾蒙的問題外，也因其含較多的脂肪，吃下去的熱量過多，容易導致肥胖，進而造成性早熟的問題。滴雞精因未知雞隻的飼養方式，且因濃度較高，也可能會誘發性早熟。

詹蕥顄還說，預防性早熟除避免吃雪蛤、蜂王乳等含有大量荷爾蒙的食物外，也需注意環境賀爾蒙，盡量以不鏽鋼、玻璃、陶瓷取代塑膠類、紙類盛裝食物或飲料，減少鋁箔包飲料及罐頭的次數。

在飲食上則建議慎選食物來源，選擇有優良農產品標章（CAS）、產銷履歷標章（TAP）或吉園圃安全蔬果標章的農產品，並採均衡飲食、選擇當季天然原型食物、適量攝取各類食物、食物多樣性來分散風險、增加膳食纖維攝取量、少吃油炸食物與甜食等高熱量的食物、少吃醃製加工品，多喝水，除採健康均衡飲食外，也要搭配規律的運動，維持理想體重。