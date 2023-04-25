●特斯拉周一收跌1.53%，該電動車大廠將全年資本支出預測從介於60億～80億美元調升至介於70億～90億美元，以擴大生產能力。在經濟低迷之際，特斯拉為了衝刺銷量已多次調降售價，如今又一再擴大資本支出，使投資人對其利潤更感擔憂。

●開利（Carrier Global Corp）周一跌7.28%，收在41.93美元，亦給標普500指數帶來壓力。媒體援引消息人士報導，該空調製造商打算以超過120億美元（含債務在內）收購德國同業菲斯曼（Viessmann），並已進入深入協商。

●曾經備受歡迎的家居用品零售商Bed Bath & Beyond提出破產聲請，周一股價崩跌35.7%，跌至僅剩19美分。Target Corp和沃爾瑪（Walmart Inc）等同業則分別上漲1.1%和0.7%。

●第一共和銀行（First Republic Bank）收漲12.2%，但盤後崩跌23%。這家在矽谷銀行（SVB）和Signature Bank接連倒閉後引發關注的地區銀行盤後發布季報，證實其首季個人存款總額較前一季暴跌41%。除了個人存戶擠兌之外，摩根大通和其他大型銀行也挪走了約300億美元存款，總計使第一共和銀行流失約1,000億美元存款。此外，其第一季營收年減13%，為12億美元。獲利年減33%，為2.7億美元。