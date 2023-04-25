從中南美洲到東南亞，許多新興國家企圖降低對美元的依賴，去美元化的呼聲越來越高，大陸也串聯他國使用人民幣進行交易，讓此話題備受關注。然而有專家提到，美元地位雖然被削弱，但目前沒有任何替代貨幣，尤其現在的國際外匯儲備體系仍以美國為主，除非有另一個貨幣體系出現或經濟體出手。

俄烏戰爭爆發後，以美國為主的西方國家對俄羅斯發動全面性的經濟制裁，此舉讓許多國家開始擔心過度使用美元將成為軟肋，未來會陷入相同的遭遇，加上聯準會激烈升息引發經濟衰退，擺脫以美國為主的經濟環境，成為不少國家的共同想法。

金融集團ToscaFund Hong Kong主管Mark Tinker表示，「現在大家發現，如果你不同意美國的外交政策，可能會出現被凍結或沒收資產的狀況，而這些國家開始尋找替代方案，需要有其他地方來放置資產。」

目前看來，美元的影響力雖然有被削弱，但依然是國際上最重要的儲蓄貨幣，國際貨幣基金組織數據顯示，去年美元佔全球外匯儲備的58.36%，遙遙領先歐元所佔的20.5%，人民幣僅佔2.7%。

惠譽集團國家風險及環球策略部主管Cedric Chehab分析指出，美元霸主的地位正被侵蝕，但目前沒有任何替代品，歐元在某種程度上是個不完美的財政和貨幣聯盟，日圓雖是另一種儲備貨幣，但在高債務負擔方面有各種結構性挑戰，而人民幣僅占全球外匯存底的2.7％，且有經常帳限制。

Cedric Chehab強調，從這個角度看來，其他貨幣都需要很長一段時間才有可能取代美元。NatWest Markets的新興市場分析師Galvin Chia則點出，最大的關鍵在於國際儲備體系是一個以美國為主的系統。

Galvin Chia說：「只要沒有另一個貨幣體系或經濟體，願意加強國際影響力、可兌換性、自由浮動及儲備貨幣的責任，美元在未來3到5年內很難被取代，除非有人挺身而出。」