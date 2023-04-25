陳姓男子將金剛鸚鵡帶到清泉派出所求援。（警方提供）

台中市陳姓男子日前在大雅區月老廟夜景附近，發現一隻金剛鸚鵡停在其貨車上不肯離開，他只好帶著金剛鸚鵡到鄰近清泉派出所求援。警方發現鸚鵡腳上有QR CODE，掃了之後卻無資料，於是在臉書社團PO文尋找主人，1個小時後，張姓主人立刻到派出所認領，鸚鵡終於平安返家。

陳姓男子23日在大雅區月老廟夜景附近，發現一隻金剛鸚鵡停在其貨車上不肯離開，但相當溫馴，陳男在原地等待多時，現場並没人出現詢問，一時之間不知如何是好，只好帶著金剛鸚鵡到鄰近的清泉派出所請求警方協助。

清水警分局清泉所員警黃煜埕，發現鸚鵡腳上有QR CODE，但用手機掃了一下，卻沒有任何資料，於是打電話到鄰近派出所一一詢問，均沒人報案遺失鸚鵡，黃姓員警將金剛鸚鵡拍照後，上傳各大金剛鸚鵡社團臉書等社群協尋主人。

經過1個多小時，張姓男主人在「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」，看到警方PO文後，馬上到派出所認領，張男出示與金剛鸚鵡生活照後後，警方確定後，讓金剛鸚鵡與男主人順利團圓返家，網友也在警方PO文留言「謝謝您幫助鳥寶回家」。

張姓男主人表示，剛完合法登記飼養QR CODE還沒建檔完成，目前還掃不到資料，原本擔心鸚鵡安危，想在臉書PO文協尋，就在臉書上看見警方PO文，相當感謝拾獲熱心民眾與警方的協助。

清水警分局清泉所所長吳嘉瑋呼籲，為防止寵物走失，應在寵物身上加裝明顯的識別措施，或者在寵物體內植入晶片以便識別，而家中也應做好防護措施避免寵物任意奔跑戶外，確保寵物及行人的安全。