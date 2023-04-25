高雄一名員警昨（24）在左營翠華路遇上一名拒檢休旅車，當下掏出警棍對方仍不配合，因此猛砸車窗一連30多下，沒想到車窗被砸到碎裂，員警也累到沒力再砸，對方仍直接倒退駛離，影片曝光網友都說警方辛苦「不是說大膽用槍嗎」、「比棒球隊還溫柔」、「我看的手都酸了」。

臉書「爆料公社」曝光目擊者拍下的畫面，一輛白色休旅車在車陣中遭警方攔檢，駕駛疑似拒檢、堅持不下車還試圖駛離，員警因此拿警棍不段砸車窗，只見員警砸了快30多下，車窗已被砸到碎裂成蜘蛛網狀，駕駛仍不配合還作勢倒退，員警最後砸車窗速度慢下來，似乎已「敲到沒力」。

員警掏出警棍對方仍不配合，因此猛砸車窗一連30多下，沒想到車窗被砸到碎裂，員警也幾乎累到沒力再砸，對方仍直接倒退駛離。（翻攝自臉書「爆料公社」）

原PO表示當時行經高雄左營翠華路，目睹員警用警棍砸車窗的畫面，說「剛剛左營翠華路，鴿子辛苦了，原因不詳，路過看到的」，引起網友討論；網友留言「好辛苦喔！這樣敲，不是說大膽用槍嗎」、「打到歪掉了，拔槍了吧」、「看樣子警棍不好用」、「比棒球隊還溫柔」。

也有網友說「腰間的槍是善良之槍嗎」、「有槍不開等過年」、「朝玻璃角去敲或者破窗器配合比較快，萬一車內有槍就要重新投胎轉世了」、「單槍匹馬其實挺危險，對方如果方向盤一轉，就有生命身體的威脅」、「棍子有點弱」、「20年前的老師打學生感覺都比較有力」、「我看的手都酸了」。