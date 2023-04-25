威爾斯王妃凱特每次現身總是氣定神閒，泰然自若並舉止合宜，而拍起照來，更是幾近完美。很多粉絲好奇，她究竟是怎麼辦到的。

據《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，推特（Twitter）上出現的影片顯示，凱特2022年2月出訪丹麥，進宮會見83歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II），還有51歲的丹麥王儲妃瑪麗（Mary, Crown Princess of Denmark），和她們合影時，為了取得較好的位置，雖然足登六吋高跟鞋，但仍默默使出幻影移位的功夫，令人嘆為觀止。

We three Queens! Kate Middleton is officially welcomed to Denmark by Queen Margrethe II and Crown Princess Mary https://t.co/0vacYZg9tL pic.twitter.com/XvGTv8g5EL — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 23, 2022

超過100萬網民看了她這套功夫，紛紛表示讚嘆。有人說，「要是我這樣做，顯然高跟鞋會卡到地毯，我會先倒在丹麥女王身上，而她會跌倒在地，全世界都會看到！」

還有人說：「這太厲害了—凱特只是在做她最拿手的事。輕輕鬆鬆！就把事情解決了。」更有網民說：「噢，好愛！可愛的凱特。」