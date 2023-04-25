大陸央視在23日海軍節時，以數位模擬方式播出疑似最新的殲-35匿蹤戰機，在福建艦起降的畫面。國際專家賴岳謙預測，由於殲-35的重量與耗油量會相當大，會使用大功率引擎與向量噴嘴技術，未來還可能推出使用垂直起降技術的改進型號，讓大陸海軍的兩棲攻擊艦，也成為可搭載戰機的「準航母」。

賴岳謙21日在中天《全球大視野》指出，與美軍F-35相比，殲-35的速度較快、載彈量更高，重量也會更重，再加上作戰半徑大，因此需要配備功率很強的引擎。同時，航空母艦甲板的長度有限，若是要讓又快又重的殲-35能順利起降，勢必得配備電磁彈射系統。

賴岳謙研判，殲-35的引擎可能使用了向量噴嘴技術，他並指出，一旦掌握了該項技術，殲-35未來就會推出使用垂直起降系統的改進型號，屆時不只航母，大陸的兩棲攻擊艦也將可以允許戰機起降，成為「準航母」。

兩棲攻擊艦是一種在進行兩棲作戰時，提供海上與空中支援的軍艦，由於甲板長度不夠長，因此無法像航母提供一般定翼機作起降。但垂直起降戰機可進行「短場起降」，不需要太長的甲板，因此，兩棲攻擊艦可搭載其作戰。目前，美軍的美利堅級、黃蜂級兩棲攻擊艦，都有搭載使用垂直起降系統的F-35B作為艦載機。