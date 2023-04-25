塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，今年上半年愛情運超旺的女性生肖前4名，屬蛇的女人有機會遇見對象或被搭訕。單身者如有心儀對象，可尋求朋友幫助；有伴侶的人，近期有望懷孕。

▍第四名：屬豬的女人

屬豬的女人在上半年結束前感情將非常活躍，她們渴望戀愛，近期也有機會迎來閃婚機會。農曆6月將是最好的時機點，如果有親友介紹的對象，可能會一見鍾情。無論是有伴侶還是單身者，都有可能在這個時期意外懷孕，甚至奉子成婚。但需注意在感情和生活上都要謹慎考慮，不可被一時的衝動蒙蔽判斷力。

▍第三名：屬狗的女人

屬狗的女人在上半年結束前將迎來閃婚的機會，近期她們準備好踏出舒適圈，尋找愛情，可透過親朋好友介紹適合的對象，來搭建起桃花橋樑，將有機會迅速閃婚。農曆4月是適合確定戀愛關係的時間，並可找到穩定的愛情。在這個充滿機遇的時期，謹慎處理感情，不要輕易做出決定，也要確保選擇是理性和明智的。

▍第二名：屬鼠的女人

屬鼠的女人在上半年結束前渴望身邊有人陪伴，甚至對婚姻產生想法，雖然疫情期間使她們認識異性的機會變少，但在這段時間有機會訂下終身大事。單身者建議多出門活動、參與朋友聚會，將會帶來意外的美好艷遇。

▍第一名：屬蛇的女人

屬蛇的女人在上半年結束前愛情運將值得期待，可能會遇到對的人出現或被搭訕。也許走在路上時，就在轉角遇見讓她們怦然心動的對象，或是在咖啡廳裡，有艷遇的機會。農曆3月是適合告白或結婚的時刻。單身者如有心儀對象不敢表白可尋求好友幫助。有伴侶者則是有望意外懷孕。