據中國大陸駐法國大使館網站4月25日消息，盧沙野大使關於烏克蘭問題的表態不是政策宣示，而是在電視辯論中的個人觀點表達，各方不應過度解讀。中國在有關問題上的立場沒有變化。

關於領土主權問題，中方的立場是一貫的、清晰的，中方尊重各國主權、獨立和領土完整，維護《聯合國憲章》宗旨和原則。蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。中方始終秉持相互尊重、平等相待原則發展雙邊友好合作關係。中國尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。

關於烏克蘭問題，中方的立場是一貫的、明確的，願繼續與國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機作出自己的貢獻。

法國LCI電視節目21日晚間專訪盧沙野，他表示：「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。」

對此，波羅的海3國外交部與烏克蘭大使已提出抗議；法國輿論也要求盧沙野改正道歉。法國總統馬克宏批評盧沙野，並堅稱這些國家的疆界「不容侵犯」。