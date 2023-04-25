周一泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.03點或0.01%，為468.97點，全日多在窄幅區間波動。

線上交易平台IG首席市場分析師Chris Beauchamp說：「周一的交易活動似乎為本周提供了樣板，即小幅上漲之後，隨即消失」。

飛利浦大漲13.8%，報19.73歐元；稍早該公司公布第一季業績優於預期，並提撥了5.75億歐元，用於解決呼吸器回收的相關訴訟問題。

健康醫療股升0.1%。科技股跌1.0%，吐出了上周五多數上漲。

大型銀行包括巴克萊、Santander銀行、德意志銀行、瑞銀集團，以及消費品公司包括雀巢、利時潔(Reckitt)、聯合利華(Unilever)都將在本周公布財報。

瑞士信貸公布財報，第一季有610億瑞郎的資產流出，而且流出仍在持續；且與瑞銀的合併，很快就會完成。

LVMH集團上漲0.1%，市值破紀錄超越5000億美元，成為歐洲市值最高的公司。

Beauchamp說：「如果真的出現衰退，LVMH也許不會完全毫髮無傷，但是如同該公司在2020年和2022年的反彈所展現的，對於全球日益增長的奢侈品市場，許多人都想分一杯羹」。

Software大漲49%，報29.76歐元；稍早美國的私募股權公司銀湖(silver Lake)對Software提出了收購要約。

瑞典的Avanza下跌9.4%，這家金融服務供應商未能實現第一季獲利預期。

英國的Medica集團大漲33.8%，報2.4英鎊；此前這家遠端醫療服務公司提議了私募股權公司IK Investment提出的收購要約。