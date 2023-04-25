女星艾莉絲（本名曾莉婷）擁有甜美臉蛋與完美身材，2015年結束與日籍前夫的婚姻，便帶著女兒梨梨醬旅居法國，今(25)日突在臉書首認遭前夫背叛拋棄，讓她下定決心埋首工作。

艾莉絲2015年結束與日籍前夫的婚姻，之後露自己花了很多時間在工作上，不過她卻不會後悔，她透露過往的感情波折，曾有交往三年且一度論及婚嫁的男友，沒想到最後卻目睹對方劈腿，一個女人衣衫不整地從他家臥房走出來，讓她崩潰直呼「我的初戀和極大部分的天真，就此滅亡」；分手之後她開始努力工作、存錢，認為「這世上似乎只有事業不會背叛我」。之後，不僅成功創業，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，並生下可愛的「威廉弟」。

而艾莉絲也罕見談到上一段婚姻，表示前夫當時拋棄了對小孩的監護權，最後是自己扶養小孩長大，她那時也崩潰大哭，但擦乾眼淚之後繼續埋頭工作，內心更堅定認為單親媽媽不能窮。​離婚後，她曾在《康熙來了》節目上分享，生下女兒後想和前夫親密卻被拒，原因是對方認為女兒睡在隔壁房間，還嫌「妳會出聲音啊！」讓她很委屈。

因此，艾莉絲決定創業，更加努力地工作，並表示「再度應證了一件事情，人生風雨難測，而妳的工作能力就是妳最可靠的人生保單。有能力不是一件壞事，就怕沒能力做事，出了事也沒能力把自己扛起。所以千萬不要討厭工作，不要跟愛抱怨的人一起罵公司罵主管，這對自己沒有什麼好處。」引來粉絲狂讚認同。