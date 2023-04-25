不少公司為講求效率，會訂定上班規定，日本一名27歲年輕女性井澤加奈，曾在牙醫診所擔任牙助，院長要求上班期間不得使用手機，為落實規定，要每個人到班將手機放到抽屜，統一由院長保管，下班才能取回，某次她要取回手機才發現，手機螢幕顯示「密碼輸入失敗，須等15分鐘後才可以再嘗試」，她當場氣炸，認為院長的舉動根本是侵犯隱私，當場提出辭職。

據日媒《REAL LIVE》報導，井澤加奈應徵牙科診所的牙助時，同事只有50多歲的院長、1名口腔衛生師及另外2名牙助。院長規定上班期間不得使用手機，不少人會趁著上廁所空檔偷滑手機，被院長發現後，要求一到班就要把手機放到抽屜，由院長保管，下班才可取回。

井澤加奈表示，某日其中一名牙助同事下班要領回手機，打開抽屜發現手機不見了，請大家幫忙找，她們尋遍診所各個角落，最後在院長的醫師袍口袋裡找到，雖然感到很奇怪，但她們並沒有放在心上。

直到某次休息時間，井澤加奈打開保管手機抽屜，她看到自己手機螢幕顯示「密碼輸入失敗，須等15分鐘後才可以再嘗試」，驚覺手機被他人嘗試破解密碼、偷窺，又聯想上次同事的手機在院長口袋，認為院長根本假借保管之名，行偷窺之實，氣得跟院長理論、提離職。