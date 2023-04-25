Yu Chang is leaving the game with a hand injury. Sox can't afford to lose much more middle infield depth. — Chris Cotillo (@ChrisCotillo) April 25, 2023

紅襪的內野陣容自從名將派卓亞（Dustin Pedroia）受傷退休以後一直沒有完全穩固下來，他們使用過「海嘯哥」林子偉，現在則有張育成、阿洛尤（Christian Arroyo）兩位主要工具人。張育成守備強，打擊近況佳，近來連續被排入先發打線。25日對戰金鶯，張育成揮棒時左手腕受傷，美媒CBS擔憂如果張育成要缺陣一段時間，將會對紅襪的內野深度遭成重大打擊。

張育成第7局打擊中途揮棒受傷，嚴重到無法完成該打席，紅襪必須臨時叫上阿洛尤幫他打完。張育成接受防護員查看，提前退場並被安排於隔日（26日）接受進一步檢查，總教練柯拉（Alex Cora）表示張育成賽後還是感到疼痛。柯拉計畫在下一戰之前補進另一位球員到大聯盟名單，意味著張育成可能缺陣一段時間。

一位紅襪球迷Cesar Fuentes寫文章評論，他認為張育成是很奇特的打者，雖然打擊率只有1成多，但是只要他大棒掃中的球都會飛個老遠。儘管他認為紅襪在失去波格茲（Xander Bogaerts）之後終究還是得尋找一個長期的游擊手，以現在的情況，張育成這樣的守備和力量是可以讓紅襪依靠的。