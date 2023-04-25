澳洲政府24日發布公開版本的《國防戰略評估》報告，在這份被澳洲總理艾班尼斯認為是自二戰以來最重要的審查報告中提及「中國威脅」，受到關注。大陸學者直言，儘管澳洲政府有意淡化報告中的中國內容，強調避免誤判，但報告本身就是對中國誤判的體現。

澳洲工黨新政府去年上台後，委託澳洲國防部進行戰略評估，以審查澳洲是否具備必要的防禦能力、態勢和策略。大陸《環球時報》觀察指出，最新的國防戰略將印太地區視為世界上最重要的地緣戰略區域，並提出了兩個關鍵的戰略環境：一是美國「不再是印太地區的單極領導者」；二是中美競爭是「地區和時代的決定性特徵」。評估認為，中國在南海地區的活動「威脅到印太地區基於規則的全球秩序」。

報告稱，澳洲國防軍將發展為一支綜合型部隊，在海、陸、空、太空和網路等5個領域運作。重點是加強陸軍的遠程打擊能力，將原計畫採購的450輛步兵戰車減少到129輛，取消第2個自行榴彈砲團的建設，轉而考慮採購「海馬斯」遠端火箭系統；海軍在AUKUS協議的支持下採購8艘核動力潛艇，提高海上拒止行動和局部海上控制的全域海上能力；空軍將加強澳洲北部的空軍基地網路，並採購載人或自主防空系統。

報告還提出，同時，在國防工業建設上，澳洲將在東部設立新的潛艇基地；立即啟動南澳州奧斯本造船廠的基礎設施建設；並在西澳州珀斯的斯特靈海軍基地建設支持和維護核潛艇的基地設施。

華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘表示，這份國防戰略評估在澳洲前任政府的國防政策基礎上做了重大調整，從「防禦型」變為「進攻型」。他認為，評估中對美國不再是單極霸權、中美競爭塑造地區局勢的判斷，透露出澳洲將自己置身於中美競爭關係之中，試圖扮演主動性更強角色的意圖，「它想做一個地區的『小美國』」。

「值得注意的是，在與澳洲國防部長一起宣布這份評估的時候，艾班尼斯隻字不提中國」，陳弘說，「整篇評估中，直白提到中國有9次，沒有提到台海問題」。他認為，從這一點上來看，澳洲政府主觀上不希望這份評估給目前正在改善中的中澳關係增加新的障礙，但報告本身卻將中國當作假想敵來看待。

「這份報告實質上仍基於誤判，將中國定位為挑戰或威脅」，陳弘說，「但澳洲必須認識到，中澳兩國是保證亞太地區和平穩定的重要力量，澳洲不應激化矛盾」。