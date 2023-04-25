桃園市蘆竹區一名90歲林姓老翁，昨日下午騎電動代步車外出散步，途中不小心走錯路，一路迷路騎了7小時到大園工業區，巡邏員警看見老翁在路邊徘徊便上前關心，發現他才剛被通報協尋，隨即聯繫其家人將他接回家團圓。

大園警分局表示，潮音派出所副所長廖崇孝、警員李晏銘24日晚間7時許，巡邏行經民生路183號附近，發現林翁騎著電動代步車在路邊徘徊許久，疑似迷路需協助，立即上前關心，但老翁有失智情形，無法表達年籍資料，員警見該處鄰近工業區，大型車輛往來頻繁，擔心老翁安危，便先將他帶返所休息。

派出所內同仁看見老翁的衣著特徵覺得相當眼熟，經查詢失蹤人口協尋群組，發現老翁不久前才被通報協尋，員警與老翁家人確認身分後，隨即請他們到前來接人。

老翁家屬趕到派出所後表示，父親下午2時許說要出門散步，但是直到傍晚都沒回家，他們在住家附近遍尋不著，父親也沒帶手機無法與其聯繫，只好報警求助，所幸沒多久就被巡邏員警及時尋獲，讓父親能平安返家。