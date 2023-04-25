根據衛福部統計，國人因腸胃和消化系統問題，就醫人數達469.7萬7千多人，胃癌也是國人十大癌症發生人數、癌症死亡率的第8名。醫師表示， 胃癌發生過程是由胃病4階段而程，其中之一為「腸化生」，被視為癌前病變，但可透過補充葉酸來遏止癌前病變進展，甚至逆轉腸化生，有研究指出，補充葉酸可多出77%機率逆轉腸化生。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，胃癌是由胃病分成4階段進展到胃癌，首先是「慢性萎縮性胃炎」，接著出現腸化生，即「胃黏膜反覆受傷後修復失敗的病變」，10年後轉變成胃癌的機率為1.6%，因此腸化生被視為癌前病變。

對於已腸化症者的飲食建議，錢政弘表示，腸化症的主因是傷胃的行為，因此要採低鹽飲食、消除幽門桿菌等致病因子，此外補充葉酸是一個可行的方法，2022年一篇系統性的文獻回顧分析1252名病例後發現，補充葉酸有3項效果，包括多出61%的機率逆轉萎縮性胃炎、多出77%的機率逆轉腸化生，效果最顯著是每天補充葉酸20~30毫克，維持3~6個月。

錢政弘說明，葉酸是水溶性維生素，有助修復胃黏膜，若有慢性萎縮性胃炎和腸化生的人，可在日常飲食中多攝取葉酸含量高的食物，例如菠菜、韭菜、花椰菜、蘆筍、黃豆芽、黑豆、鷹嘴豆、海苔、竹笙、胚芽米、蛋、木瓜、酪梨、香蕉、柑橘等，再加上葉酸錠補充，如此應可避免胃病惡化。