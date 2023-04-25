大陸官方「國防部發布」25日消息，中印兩軍4月23日在莫爾多／楚舒勒會晤點中方一側，舉行第十八輪軍長級會談。雙方本著友好和坦誠的精神，就有關問題交換意見。在兩國領導人共同指引下，根據兩國外長會晤成果，雙方同意通過軍事和外交管道保持密切溝通對話，加快解決中印邊界西段有關問題，同時繼續維護邊境地區的和平與安寧。

大陸外交部發言人毛寧24日主持例行記者會答覆記者提問稱，4月23日中印兩軍舉行了第十八輪軍長級會談，雙方按照兩國領導人的重要共識，就加快解決有關問題深入交換了意見。

大陸外交部網站消息，今年2月22日，大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司兼外長辦公室聯秘安伯樂在北京共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）第26次會議，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。

雙方回顧了前期中印邊境管控取得的積極進展，肯定兩國邊防部隊前期在加勒萬河谷等四個地點脫離接觸成果，並就下階段磋商思路坦誠深入交換意見，達成以下共識：

一是雙方同意積極落實兩國領導人重要共識，推動邊境局勢進一步穩下來。

二是雙方同意鞏固談判成果，嚴格遵守雙方達成的協議協定和有關共識精神，避免現地局勢反復，確保邊境地區和平安寧。

三是雙方同意在此前達成共識的基礎上相向而行，加快推進解決中印邊界西段有關問題，早日達成雙方都能接受的方案；雙方探討了進一步緩和邊境局勢的其他措施，同意努力推動邊境局勢進入常態化管控階段。

四是雙方同意繼續保持外交軍事管道密切溝通，儘早舉行第18輪軍長級會談。