而以周成長率來看，前五名分別為中信臺灣智慧50(00912)、國泰臺灣加權正2(00663L)、富邦臺灣加權正2(00675L)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣ESG低碳(00923)。

其中，群益台灣ESG低碳(00923)與中信臺灣智慧50(00912)在週成長人數與週成長率都名列前矛。整體來看，周成長率前十名以4檔台股正2居多，另外低碳ESG與高息也是深受投資人青睞。顯示出投資人對於結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的未來投資趨勢給予肯定。

群益投信表示，投資要跟著政策走，國發會今年訂出2050淨零轉型，投資趨勢所及的低碳ESG題材，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，是未來的投資趨勢，隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現更可期，投資人可多留意投資契機。

據了解，結合ESG、平準金機制與低碳ESG三大優勢的00923，是目前市場唯一一檔指數篩選納入低碳概念且符合主管機關標準的正宗ESG基金，主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，為首檔考量Carbon Emission搶先布局低碳商機的台股ETF，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

群益台灣ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標，未來台廠若想接到更多訂單，企業就必須越低碳，因此「低碳=訂單」。在這個低碳浪潮正要起步的時刻，擁有台股低碳ETF，就能搶先掌握台股的「碳金商機」，ESG是全球投資的熱點，而「低碳」在ESG投資當中更是重點中的重點！未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，而正所謂「資金動能之所在，股價動能之所在」，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現可期！