法務部調查局廉政大樓昨（24）日晚間竄出濃煙及大火，經初步調查，起火點應在電腦資料處理相關科室的辦公室，調查局長王俊力強調，「辦公室內相關電子資料皆有備份，不影響調查局工作運行」，而這起火警也在PTT掀起熱烈討論。

調查局本部發生大火，引發PTT網友熱議。（圖翻攝自PTT）

有八卦版鄉民第一時間馬上想到前行政院長蘇長昌的名言，齊聲喊「不必去查」，並怒轟，「國家單位還能燒成這樣，瓜張」、「這都能行？電影情節欸」、「水很深，火很旺」、「在拍電影是不是」。

另外還有網友疑惑，調查局資安室沒有做妥善的防火措施嗎？留言稱「通常機房是很難燒起來，直接抽乾氧氣二氧化碳滅火，大部分比較貴的機房都有」、「今天新北市濕度85%，這樣也能燒，火太強了」、「公家機關防火是第一必要準則，連芝麻大的小地方都會固定防火檢查」。

因該資安處主責防範境外敵對勢力假訊息及駭客的重點機關，也有網友嘲諷，「笑死，原來是駭客放火」、「駭到發火太神了」、「懂了，防火牆被攻破，不再防火就容易起火」、「駭客直接駭到你失火」。