南韓男團ASTRO成員文彬19日被經紀人發現在家中身亡,得年25歲,消息曝光後震驚南韓演藝圈,ASTRO成員們在得知後紛紛前往靈堂陪伴文彬,其中當時遠在美國得車銀優也取消行程趕回首爾,而有網友發現在公司開設悼念文彬的場地發現車銀優留的字條心碎寫下:「你這個壞傢伙!」更承諾會照顧好文彬留下的人事物,讓粉絲看了相當心疼。

根據南韓媒體綜合報導,雖經紀公司日前發出聲明「出殯儀式、長眠地不對外公開」但仍特別設置悼念場所讓喜愛文彬的粉絲可以前往留下想對文彬說的話;然而,有網友發現車銀優、尹產賀等隊友有到現場留下紙條寫下:「彬啊,這是想見你的夜晚,你這個壞傢伙!我和產賀睡不著,所以一起來了,你睡得好嗎?所有自然而然與你相處的事情,包括一些微不足道的小事,為什麽現在會這麼懷念和後悔。在月球上,一定會比這裡幸福許多倍,你留下的所有事情我會負責並照顧好,不要太擔心了。辛苦了。我愛你,對不起。朋友啊」。

車銀優前往悼念文彬得場所留下紙條。(圖/擷取自微博)

此外,車銀優也引用ASTRO歌曲《We Still》中的一段歌詞「就算在無數季節,一同逝去之後,就這樣we still we still,我們依然在一起,即便在某個時光裡再次重逢,依舊we still we still.」至於成員尹產賀則寫道:「哥,你過得好嗎?我很想你。你好像還在我面前出現,如果你看到這樣的我,你不會喜歡的吧,但現在這種時候就原諒我吧,我之後一定會像哥哥說的那樣過得開心,一定會保護好自己,我愛你,真的愛你。」讓粉絲看了十分心痛。

事實上,文彬生前最疼愛的妹妹文秀雅似乎有到現場留下紙條「我哭得很厲害也哭太久了,不會再哭了,我從現在開始會常常笑的,會很高興的去做我想做的事,所以哥哥在那裡也要快樂,我會連哥哥的份努力活下去,這段時間你辛苦了,永遠的文兄妹」;對此,文秀雅所屬經紀公司MYSTIC STORY24日也證實,她確實有親自前往留言給文彬。