國內疫情趨穩，新冠肺炎今（25）日下午可望宣布降級、指揮中心也跟著解編。高雄市長陳其邁今表示，新冠肺炎若從第5類降為第4類法定傳染病，一方面會以原來第4類法定傳染病的相關應變標準處置，二方面透過各項機制持續監測社區流行狀況。

針對新冠今降級，陳其邁表示，高市府會配合中央的規定，也會評估整體流行的狀況，現在疫情趨於穩定，在長照機構部分，相對來說個案數也處於低點，所以高雄的應變機制包括組織也會隨著中央的調整來隨之改變。

陳其邁強調，未來重點會放在一些風險比較高的場域，像是長照機構的監測，假如說疾病從第5類降到第4類，改列第4類的法定傳染病就是流感重症，一方會針對原來第4類法定傳染病的相關應變標準來處置，二方面針對輕症部分也會在基層診所健保的機制來監測社區流行的狀況，譬如流感篩檢、開立抗病毒藥物等方式，這過去都有一套監測機制。

陳其邁表示，換句話說，新冠肺炎在全球及台灣的疫情狀況已經開始社區化、流感化，雖然不能說是到了尾聲，但就變成地區性流行疾病趨勢愈來愈明顯了。

此外，針對昨天赴議會施政報告，給自己打幾分？陳其邁直說，「多做事，少說話」，尊重議會，也很誠實跟議會報告正在做的事情，也會更謙虛傾聽民意跟議會合作讓高雄更好，「我想分數還是留給市民來評價」。