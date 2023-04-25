分析師指出，台積電法說會後，股價陷入整一理，今日回測502元；上週軍工概念股休息後，今日又群起上攻，由於美國25家軍火商即將在5月訪台，加上520在即，短線應該還有表現的空間。目前電子股弱勢整理格局不變，類股指數尚未回神前，非金電個別族群持續是盤面焦點，預期政策面相關的族群將成為盤面主流。

盤面上，台積電(2330)股價開低，晨盤跌幅接近1%；中華化(1727)晨盤一度打開漲停，爆量震盪，稍做整理後又重新鎖漲停33.25元；十銓(4967)守住月均線，伺機挑戰前高；千附精密(6829)一路飆高，鎖在152元，刷新歷史高，這個月飆出逾6成的漲幅；倍力(6874)挾著碳捕捉題材，今年初股價50元不到，今鎖漲停199.5元，漲了快4倍；電力供應還不錯也見買盤，森崴能源(6806)、華電網(6163)漲幅在2~3%不等；生技族群今日吸引多頭目光，益得(6461)鎖漲停、中裕(4147)、友霖(4166)、生展(8279)等漲幅在3~5%不等。

上週台股指數挑戰「萬六」未果，中信上櫃ESG 30 ETF經理人張嘉祐表示，上週先進製程大廠法說會中透露，受全球經濟景氣疑慮的影響，企業庫存調整期可能拉長的訊息，市場風險情緒仍為謹慎，類股持續輪動，轉進電信、生技、食品、金融等相關領域，具避險性質的「防禦概念股」表現相對亮眼，逐漸躍居台股盤面的新寵；本週起，台股企業陸續發放股利，有望為台股注入活水，而台股、美股也將進入科技超級財報週，也將左右全球股市的走勢。

張嘉祐表示，受到成長放緩影響，實質需求尚未明朗，惟汽車與車用電子領域的需求仍在擴大，持續帶動功率半導體市場的成長，在科技浪潮之下，新興產業及應用都有望帶動需求量提升，而當前市場風險情緒受到不確定因素影響處震盪格局，建議投資人可伺機布局具長線、政策題材的商品，也正是布局長期資金部位的合適時機，相對看好具政策支持及具領先地位的產業，如半導體、ESG、新能源及電動車等投資商品。