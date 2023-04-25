《北京日報》微信公眾號25日消息，近日，一名中國大陸女遊客在泰國遭兩名男子綁架勒索後逃脫，事件引發關注。據當地媒體報導，該名遊客在潑水節上結識一名男子後，於4月17日被邀請前往其公寓，隨後被該男子和另一名男子綁架和毆打，並被強迫轉帳42.75萬泰銖（約合人民幣8.6萬元），嫌疑人得手後騎摩托車逃離現場。

4月18日，女子自行解開繩索逃出，並在逃出後第二天向警方報案。經初步檢查，該女子手臂、肩膀、面部均有傷痕。

當地時間4月22日，泰國警方在新聞發布會上透露，目前犯罪嫌疑人已潛逃至柬埔寨，泰國警方正蒐集證據，並協調簽發紅色逮捕令。

警方表示，本次案件或為預謀作案，嫌疑人先是前往上述娛樂場所尋找目標，與受害者相識後，再和朋友一同作案。

警方通過監控錄影，明確了兩名犯罪嫌疑人的蹤跡，其中一名犯罪嫌疑人，使用另一身分的護照潛逃至柬埔寨。泰國當局將調查兩本護照的來源。

警方稱兩名嫌疑人逃離了泰國，這是一個月內泰國發生的第二起中國女遊客遭綁架案件。本月初，20歲中國大三女留學生在泰國遭綁架遇害，事件曾引發關注。

大陸「五一」假期臨近，出境遊將迎來高峰。大陸攜程數據顯示，截至4月6日，大陸出境遊產品整體預訂量同比增長超18倍，五一假期出境機票搜索量同比去年增長超9倍，出境單程機票均價為2564元人民幣，同比去年下降58％。飛豬數據同樣顯示，近一個月國際機票預訂量同比增長46％，簽證辦理量勁增近7倍。

從各平台的預定數據看，泰國、香港、日本、新加坡、馬來西亞、韓國、澳門、美國、印尼和菲律賓，是五一假期出境遊熱門目的地前十。

4月初以來，近半個月內地赴泰旅遊的熱情持續升溫。攜程數據顯示，近半個月，大陸前往泰國旅遊的整體訂單量環比上半個月增長12％；其中，泰國旅店訂單量增長12％，機票訂單量增長16％，用車訂單量增長28％。

從數據來看，近半個月來大陸前往泰國旅遊的客群主要以年輕人為主，超八成遊客來自80、90後，其中90後占比47％，80後占比35％，女性遊客占比54％。