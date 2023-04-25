大聯盟波士頓紅襪台灣好手張育成近期攻守俱佳，今天作客巴爾的摩連3局策動雙殺斬斷金鶯隊攻勢，但他7局上打擊時揮空傷到左手腕，提前退場，紅襪終場4比5不敵金鶯。

近8場出賽3度開轟的張育成此役擔任先發第9棒，前2打席分別擊出內野滾地球、右外野飛球出局。7局上，他在1好1壞後被一記偏低滑球吊中，揮棒落空，隨即露出痛苦表情，左手腕明顯不適，最後在總教練柯拉（Alex Cora）與防護員陪伴下退場。

代打的阿洛尤（Christian Arroyo）隨後遭三振，這次三振算在張育成頭上。張育成此役3打數未敲安，連續安打場次停在2場。

柯拉賽後表示，張育成明天將在巴爾的摩接受進一步檢查，目前情況是左手腕「痠痛」。

張育成近期打擊加溫，守備也頻頻有美技演出，成為精采畫面重播常客。這場比賽金鶯3局下起連3個半局攻下分數，後來居上，張育成也連3個半局在游擊防區策動雙殺，不斷以守備斬斷對手攻勢，助球隊咬住比分。

紅襪2局上靠著卡薩斯（Triston Casas）陽春砲先馳得點。3局上，張育成以內野滾地球護送一壘跑者上二壘，下一棒維杜格（Alex Verdugo）適時敲安，助紅襪再下一城，德佛斯（Rafael Devers）接著擊出2分砲，以9轟暫居美國聯盟全壘打王。

不過，落後4分的金鶯隨後突破紅襪先發投手塞爾（Chris Sale）壓制，3局下扳回一城，4局下再以連4支安打攻下3分，扳平比數。

金鶯開路先鋒海斯（Austin Hays）5局下在三壘有人、紅襪內野趨前防守時抓住機會，將球擊穿三游防線，送回超前分。金鶯終場就靠這分贏球，拿下與紅襪系列賽首戰，拉出7連勝。

紅襪日籍打者吉田正尚此役敲出3支一壘安打，外加四壞保送，共4度上壘。他連5場有安打，期間打擊率達5成，擺脫開季低潮後打擊持續回溫。

吉田正尚昨天客場對密爾瓦基釀酒人8局上兩度開轟，包括一發滿貫砲，成為紅襪隊史第5名有此成就的打者，與2008年8月12日首局雙響砲的「老爹」歐提茲（David Ortiz）齊名，也是首位在大聯盟達成這項難得紀錄的日籍球員。（編輯：陳惠珍）1120425