拜祖先是台灣人的習俗，祖先過得不好也可能影響後代子孫的運勢。命理老師廖美然指出，有位在阿根廷經商的客戶近年回到台灣，家人陸續出現狀況，老闆得了「怪病」，兒子也突然把自己關在房間不出門；事後得知原來是祖先還留在阿根廷，才導致這些狀況。

廖美然在《新聞挖挖哇》節目中分享案例，高雄一位客戶原本在阿根廷做生意，準備退休時，將事業轉回台灣，由大兒子接手，當初他們有把祖先請去阿根廷，但是要回台灣的時候，只有簡單燒香拜拜，要祖先一起回台灣。

「靈界沒有那麼簡單」，廖美然直言，可能請回來的過程中，有些阻礙導致祂沒有跟上。老闆從阿根廷回台灣後，一樣繼續拜祖先牌位，大兒子也開始接事業，沒想到某天突然把自己關在房間，不出門上班；更怪的是老闆，走路時一定要先「倒退11步」，才能開始往前走，醫生檢查都表示腦部沒有問題。

廖美然前往他們家查看，直言祖先沒有回來，祖先牌位「是空的」；她幫忙重新請神，引領祖先回台灣，回來後還要安座，請祂進入牌位，所有程序都完成後，老闆怪病不藥而癒，大兒子也恢復正常。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！