日本政府指出，當地景氣持續溫和復甦，不過累計破產總數正在增加，並示警上個月歐美銀行紛傳破產所造成的金融衝擊仍餘波盪漾，尚未結束。從美國與亞洲的出口從2月低點反彈後，日本進口基本上就開始趨向穩定。

上周，日本官方的貿易數據顯示，日圓年貶幅度高達16.5%，推升煤炭和石油等進口產品成本大增，故3月進口成長7.3%，日本2022財年貿易赤字也創下歷史新高。

日本政府補充，之前還是在正常範圍內的當地破產數量正在增加。日本第1家，且已有130年歷史的信用調研公司Tokyo Shoko Research統計，當地3月有809件破產申請，月增36%，是2015年6月以來最高。

日本政府雖然沒有具體說明，當地破產大增的真正主因，但專家學者認為，是因為新冠疫情補助計畫結束，中小企業頓失金援活水所致。日本政府強調，將繼續監控海外金融與資本市場，是否出現異常波動。