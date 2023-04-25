磐石興建全台唯一腦麻全日型住宿機構，屏縣府協助照亮腦麻兒每一哩路。(屏縣府提供)

磐石興建全台唯一腦麻全日型住宿機構，屏縣府協助照亮腦麻兒每一哩路。(屏縣府提供)

屏東縣磐石社會福利事業基金會正興建全台唯一「全日型」腦性麻痺障礙者住宿機構，屏東縣長周春米與公益大使白嘉莉特別到里港工程現地勘查，並探視重度腦麻的案家，她們共同呼籲社會大眾共同相挺「腦麻兒築家計畫」，讓這座遮風避雨的莊園早日完成。

周春米與白嘉莉在「磐石社福基金會」董事長王岡鳳一同前往極重度腦性麻痺者的家，在探視過程中，深刻感受父母對孩子無與倫比的愛與偉大，以及對於腦性麻痺的障礙者照顧，需要相當多的注意與關懷。

「每位孩子都是家長心中最珍貴的寶貝，更需要好好被照顧及疼愛」，深受感動的周春米表示，縣府若沒有站在第一線跨出首步，民間的力量因受限資源缺乏也無法承受這麼沉重的負擔，為此，已責成社會處及工務處團隊匯集所有支援及能量給予協助。

也特別感謝磐石基金會看見這群孩子們的需求，更期盼透過白嘉莉的影響力讓更多人關注，一同減輕腦性麻痺無障礙家庭照顧者的負擔。

周春米指出，磐石所籌建的「飛揚天使庇護莊園」是許多家庭迫切且急需的地方，得知磐石基金會預擬於里港籌設身心障礙福利機構購買土地自建後，第一時間即派遣專責窗口提供各項行政協助。

她說，基金會在募款的路途上一直都非常辛苦，未來在相關法規、行政措施及周邊道路等工程，縣府團隊會盡力與協助，希望大家一起在艱困的環境中用愛回饋社會，給予腦麻一個溫暖的家，眾志成城相挺的腦麻兒築家計畫。