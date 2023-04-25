長榮集團已故總裁張榮發生前立下密封遺囑，指定由4子張國煒接任總裁，據傳他可單獨繼承140億元財產，3子張國政提起遺囑無效之訴，台北地方法院一審認定遺囑有效，張國政提上訴後，台灣高等法院二審判決駁回，可上訴，但如果未來全案確定，張國煒將可獲逾百億元遺產。

張國政主張，遺囑不是張榮發親自簽名，張榮發也未親自指定2人以上見證人，且未向公證人陳述是自己的遺囑，且未陳述繕寫人的姓名與住所，不符民法規定要件，請求判決遺囑無效。

北院審理發現，張榮發生前雖反覆住院，但相關身體評估紀錄僅記載「意識狀態警醒」、「認知功能異常時間障礙記憶障礙」、「精神情緒狀態異常倦怠」等，未判別不能表達自己意思，無法證明張榮發當時喪失遺囑能力。

北院指出，當天張榮發在遺囑上簽完名後，由公證人將遺囑一字一字念出來，張聽完點點頭，叫大家一定要保密，拜託大家按照遺囑上執行，張榮發並在每張遺囑上都簽名，才將遺囑密封，最後再由3位見證人簽名，張榮發當下意識非常清楚。

北院認為，調查局鑑定遺囑上簽名，與張榮發2011至2015年間各項文書的簽名筆跡大致相符，且在場4位證人及公證人證詞大致相符，法官認定張榮發當下具有作成遺囑能力，且符合密封遺囑法定要件，駁回張國政之訴，張國政不服提上訴。