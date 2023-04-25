淡北道路被稱為淡水地區救命道路，但今年初首度招標卻流標，經新北市政府新工處廣納潛在廠商意見後，將整體預算追加逾20億至66億元，並增加6個月工期，25日重新上網招標，盼能早日順利發包。

淡北道路北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市大度路，採以外環道路方式興闢，可讓台2線竹圍路廊車道數平衡，可提升道路容量及旅行速率，並有效紓解往來雙北市的交通壅塞情形。

新北市工務局表示，淡北道路在2020年通過環評後，終在2022年8月經行政院拍板定案由中央專案補助工程款37.18億元，新北市府在同年12月辦理第1次公開招標，但因缺工缺料及本案施工條件相對嚴峻，在今年2月首度開標就流標。

工務局指出，為深入了解市場狀況以利招標文件修正，新北市政府新工處上月中旬辦理公開閱覽及邀標說明會。新工處指出，近期為擴大內需、穩定經濟，公共工程推案量龐大，民間投資案量更是爆量，但缺工缺料情形卻是持續惡化，營造廠找不到人已是常態。

此外，不少廠商反映，台2線交通繁忙，施工機具及材料進出時間受限於台2線尖峰時刻及自行車道假日遊憩人潮，交通維持複雜度高，本案環評承諾事項也會限制施工效率，造成廠商疑慮。

新工處表示，針對公開閱覽期間廠商提出的意見，已參考其他公共工程案例及依市場訪價重新檢討淡北道路預算書圖，包括規畫增設跨捷運施工便橋及調整專業廠商資格等招標文件內容，經過全面檢討後，除追加逾20億預算，也延長約6個月的工期，希望在有限的資源內盡可能符合市場行情，並讓廠商在施工期間有調度的彈性，吸引廠商投標。

工務局指出，淡北道路工程預算金額為66億元，工期為2008天，25日於政府電子採購網公告，預計6月27日上午9時截止投標。