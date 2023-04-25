澎防部陸軍21歲的張姓志願役士兵因休假聯絡不到人，其母親24日晚間PO文急尋，軍方也立即派出60多人找人，由於先前才發生金門上兵游到大陸的事件，此事引發高度關注。據傳張員的莒光日誌（大兵日記）中提及不適應軍中生活，希望能提早退伍，上午軍方已在馬公市麥當勞內找到張員，目前已將他帶回進行偵辦，結束一場尋人大戰。

失聯的張姓志願役士兵母親24日晚間在澎湖各大網路社群發文，稱張男失聯，21歲，身高175，體重約60～65kg，星期六在澎湖放假後，跟軍友聚餐完自己去網咖投宿，之後即失聯。星期日深夜11點軍中輔導長致電給張母指出，張員逾假未歸，一直到凌晨2點多連長、營長都致電給張母回報情況。

不過，張母稍後修正內容，稱部隊輔導長、連長、營長告訴她，張員24日晚上才算是逾假未歸，建議她不要急著上臉書尋人，對這種說法張母無法接受，軍方還說，昨晚是例行電訪放假人員，因為聯絡不到人，所以去查詢他的莒光日誌，發現內容不是很OK，擔心他會有意外，才緊急聯絡通報家屬。

這位無助的母親說，已向澎湖縣警察局報案，但警方說成年人失蹤，要超過24小時才能報。不過，這篇尋人文發出後，引起澎湖網友熱心轉傳，希望大家協尋，澎湖幾個大的臉書社團，幾乎被這則尋人啟事覆蓋。

張母說，張員從小在高雄由保母帶大，她在台北工作，從來沒去過澎湖。今年初她兒子簽了志願役，到澎湖服役，但前不久，她兒子說無法適應軍中生活想退。上午張員已經平安尋獲，家屬也放下心中一塊大石頭。