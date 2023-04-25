看好大直美食餐飲市場後市潛力，並擴大搶攻疫後餐飲大復甦商機，代理引進日本「崎本SAKImoto Bakery」生吐司入台並帶動風潮的拾楀餐飲集團，再成功拿下日本知名半熟起司塔「Pablo」台灣區總代理，更與VG集團與台北東門商圈知名咖啡店「A Fabules Day」策略結盟，在大直「NOKE忠泰樂生活」商場、將於4月29日開幕的崎本SAKImoto Bakery忠泰店，同時販售SAKImoto生吐司、Pablo半熟起司塔、VG「通庵熟成咖哩」的熟成咖哩生吐司套餐，以及A Fabules Day的蛋糕，以跨品牌、跨業態的複合營運模式強化門店競爭力並創市場先例。

此外，為開拓不同客層和銷售通路，拾楀餐飲集團除將積極搶進高鐵等交通轉運樞紐開設SAKImoto生吐司純外帶店，並從北到南在不同城市巡迴推出快閃店型，5月1日將在桃園新光站前店一樓，攜手Pablo雙品牌一同快閃。同時並另與金色三麥聯名推出多款聯名啤酒，4月29日起在崎本高級生吐司專門店、全家便利商店、金色三麥餐廳門市聯合銷售。

拾楀餐飲集團執行長曾柏憲24日表示，崎本SAKImoto Bakery將以「精品美食選品店」的全新定位，以複合店與純外帶店二種店型持續拓點展店，目標今年再開出2至3家門店，目標2024年全台展店15家。SAKIMOTO高級生吐司專門店2022年全年營收1.7億元，2023年可望突破2億元。

曾柏憲表示，「精品美食選品店」的定位若通過市場考驗，拾楀餐飲集團將與SAKImoto日本母集團DOROQUIA HOLATHETA一起打國際盃，赴歐美展店。

來自日本的「崎本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」成立於2017年，主力商品為無蛋無奶保持麵包濕潤度湯種製法的「極美自然吐司」，以及添加北海道鮮乳、嚴選鮮奶油、蜂蜜經長達18小時低溫發酵使用中種製法及湯種製法的「極生奶油牛奶吐司」，拾楀餐飲集團引進台灣，2020年開出在台首家門市，並創下開幕三個月內銷售逾6萬條生吐司紀錄，且帶動台灣「瘋生吐司」熱潮。