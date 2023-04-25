交通便捷，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳，即日起至5月31日不分平假日，午餐及晚餐餐期推出「地中海風格派對」活動，凡兩位成人用餐並穿著淡藍色服裝或地中海服飾配件，並於現場拍照打卡，則可試手氣參加抽抽樂，有四分之一的機率可抽中第二位餐費38折優惠，相當於現折638元，其他獎項還有第二位5折、55折、6折等超優惠折扣。

此外平日午、晚餐每一位成人用餐，再加碼贈送「清蒸蒜蓉小龍蝦」半隻。主廚特別以清蒸的方式烹調，保留龍蝦原始的鮮甜滋味，彈牙的蝦肉可搭配蒜蓉醬汁提味。

「敘日」餐廳推出的地中海料理，包含重點必吃菜色「西班牙恩利蛋」、拌上香辣紅椒粉超下酒的「加利西亞辣炒章魚」、與各式現煎海鮮及日本生食級干貝無限暢飲、爐烤現切牛排與柏克金正統德式鮮釀生啤酒，根本味蕾極樂饗宴。以上優惠均收原餐費一成服務費，並限大人適用，孩童無法列入人數計算。

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