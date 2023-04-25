懷舊風潮再次回歸，悅樂旅店帶來玩味復古旅遊提案，以台灣味作為主軸攜手以二十四節氣系列聞名的精釀品牌「啤酒頭釀造」合作，即日起至6月30日在台中、花蓮悅樂同步推出「乾一杯台式浪漫」住房專案，平日雙人房2,460元起，入住即享台式風味芭芒柳、冬瓜茶精釀啤酒禮盒，更特別於台中悅樂大廳打造台式浪漫打卡點、古早味零食吧，以味覺牽動知覺感受懷舊時光。

啤酒頭釀造以職人精神釀造在地台灣風味，將二十四節氣推向世界舞台，不僅於國際大賽頻頻獲獎，日前更正式成立精釀啤酒觀光酒廠，致力推廣在地精釀啤酒。悅樂期望帶領旅客感受台灣本土風味，特與啤酒頭釀造合作推出住房專案，選擇節氣系列中以台灣味及人情味作為基底的芭芒柳精釀啤酒（芒種）、冬瓜茶精釀啤酒（小滿），再搭配悅樂風格啤酒杯組成精釀套組，入住雙人房即贈1瓶啤酒和1個啤酒杯的兩入禮盒；四人房即贈2瓶啤酒和2個啤酒杯的四入禮盒，亦可於櫃檯單點享用。

陳年斑駁的菸酒公賣局招牌、五顏六色的萬國旗搭上60年代電影海報，台中悅樂一樓吧檯座位搖身一變散發濃濃年代感，結合飯店原有的現代感設計，手拿台式風味精釀啤酒隨意擺拍，翻玩新潮復古風格。全天供應香甜爆米花、古早味零食吧讓不同世代都能享受於悅樂獨有的台式浪漫。

流水席桌上擺上一罐芭樂汁、柳橙汁可是台式「辦桌」的標準配備，將懷舊回憶放入啤酒裡，以混調果汁概念，釀出台味十足的水果啤酒。「芒種」憑藉獨特的芭芒柳果香及啤酒中少有的清甜口感拿下2021世界啤酒大賽WBA 銅牌，在盛夏時節裡享用，一飲而盡的除了精釀的清爽風味更勾出懷舊的滋味。

「小滿」是啤酒頭二十四節氣中第一支帶明顯甜味的啤酒，特以比利時傳統技法-加糖釀造製作，以比利時淺色愛爾啤酒 Belgian Pale Ale 為底，將比利時釀酒師慣用的甜菜糖以冬瓜茶糖來替代。先入口是啤酒花的苦韻接著是冬瓜茶的香氣結尾則是冬瓜糖的甜蜜，將台灣百年特有飲品的風味展現得淋漓盡致，更獲得2017新加坡亞洲啤酒大賽ABA銅牌。

旅客一踏進花蓮悅樂旅店大廳，就能聞到甜蜜馥郁的香氣，每天無限量供應的現爆焦糖爆米花，撫慰長途跋涉的疲憊心靈，設計團隊運用發源於40年代美國紐約SOHO區，獨樹一格的Loft風裝潢，結合客廳、廚房與書房空間，充分展現不受限制、自由運用空間的設計概念；而房型部分共有青春背包客房、陽光客房、活力客房、精采四人房及歡樂四人房5種房型，空間約5.6坪至8坪不等，分別提供雙人與四人的不同住宿選擇。陽光客房、活力客房、精采四人房分別搭配1中床、2小床及2中床。

位於台中舊城區核心的台中悅樂旅店，距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，陽光客房、活力雙人房、精彩四人房、歡樂四人房及青春背包客房，空間大小自6.7坪～8.7坪不等，涵蓋雙人、四人及特色的背包客鋪位房型，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。飯店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、展演舞台、共享廚房及廚具設備等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗，滿足商務、家庭旅行的不同需求。

【禁止酒駕，未滿十八禁止飲酒】