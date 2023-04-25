中印兩軍23日舉行第18輪軍長級會談，雙方同意透過軍事和外交管道保持密切溝通對話，加快解決中印邊界西段有關問題。印媒觀察指出，上合組織防長會議將在月底於印度舉行，中印兩國防長將會面。大陸學者認為，第18輪會談的舉行有利於營造適宜的政治氛圍，確保會議取得較為滿意的成果。

據中國國防部25日消息，中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點中方一側舉行第18輪軍長級會談，雙方本著友好和坦誠的精神，就有關問題交換意見。雙方同意透過軍事和外交管道保持密切溝通對話，加快解決中印邊界西段有關問題，同時繼續維護邊境地區的和平與安寧。

北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰對《環球時報》表示，2020年5月迄今，中印對峙已經將近3年，在此期間雙方在管控分歧、相向而行的基礎上，立足於現有雙邊管道，通過不定期的對話磋商，避免了矛盾在沒有解決以前出現反復甚至激化。

錢峰指出，目前雙方已經展開了18輪軍長級會談，中印邊境磋商機制已經進行了26輪，目的都是為了在現地層面落實兩國領導人的重要共識，不斷透過對話縮小分歧，早日解決對峙現地的剩餘問題。「具體來說，也就是天南河谷和典角實現脫離接觸」。

印媒注意到，4月27日至28日，上海合作組織成員國國防部長會議將在印度新德里召開，中印兩國國防部長預計將在此次會議期間會面。有外媒認為，藉上合組織系列會議在印度召開的機會，中印近期將通過一系列高層溝通進一步緩解邊境緊張局勢。

錢峰認為，這符合上合組織成立的初心和一直秉持的「上海精神」。作為今年上合組織的輪值主席國，印度也是自2017年正式加入以來第一次舉辦上合組織年度峰會。因此第18輪會談的舉行有利於營造適宜的政治氛圍，確保會議在今年亂變交織的國際形勢下取得較為滿意的成果。

對於外界關注的中印防長是否會在此期間進行互動，錢峰認為可能性很大。畢竟在過去幾年中，邊境對峙和新冠疫情給兩軍高層往來和兩軍關係帶來了不小的影響。雙方透過此次會議重啟防務合作目前來看是一個較好的時機，這有助於雙方增進共識、縮小分歧和擴大合作。