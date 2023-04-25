觀察者網25 日報導，據聯合國新聞美東時間24日消息，根據聯合國的預測，在2023年4月內，印度將取代中國成為世界上人口最多的國家。聯合國經濟和社會事務部人口司司長威爾莫斯（John Wilmoth）和經社部人口事務高級官員赫托格（Sarah Hertog）當天在紐約總部向新聞界介紹了這一情況。

赫托格指出：「我們的中值預測表明，印度人口可能會在2064年左右停止增長，然後趨於穩定。」她還表示，該預測存在一些不確定性，「雖然我們預計印度人口的中位數到本世紀末將達到15億左右，但根據這一預測值仍有95％的可能處於10億到20億的範圍之內」。

人口司司長威爾莫斯指出，印度目前的生育率為每名婦女生育2.0胎，略低於2.1的更替閾值，這是在沒有移民的情況下人口長期穩定所需的生育水準。

此前，聯合國人口專家的預測是到「2023年年中」，印度將超過中國，成為世界上人口最多的國家。部分媒體援引人口學家的預測稱，具體時間，大概在4月中旬左右。但聯合國人口官員當時表示，由於印度的數據存在「不確定性」，無法確定具體日期。

而這次是聯合國目前給出的最「精確」預測，時間範圍縮小到一周以內，實質上已接近正式官宣。