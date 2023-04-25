王晶早年拍攝《賭神》、《古惑仔》系列電影走紅，也捧紅李麗珍、翁虹、邱淑貞等多位「晶女郎」，近日王晶出席41屆香港電影金像獎，只見他身旁跟隨一位年輕貌美的女星，她將一張房卡塞入王晶手中，令外界好奇該女星的身分與兩人的真實關係。

這位新任「晶女郎」是王晶旗下藝人雲千千，她曾出演過王晶執導的電影《倚天屠龍記之九陽神功》、《倚天屠龍記之聖火雄風》，兩人最近出席第41屆香港電影金像獎，只見雲千千一襲鑲滿水鑽雪花禮服，小露酥胸，看起來優雅仙氣。不過，有眼尖網友發現兩人會後一同出現在酒店，而雲千千不但與王晶互摟，舉動親暱，雲千千更將一張疑似是房卡的卡片塞入王晶手中，令外界相當好奇兩人的真實關係。

事實上，雲千千畢業於中央戲劇學院表演系，現年23歲的她擁有精緻五官與火辣身材，2017年曾被拍到和王晶看電影，更有傳言她是王晶的「私生女」，不過並未被證實，而王晶也懶理傳聞，除了捧她拍《唐伯虎點秋香2019》，還安排她和甄子丹合作電影《大師兄》，更親自為她發文宣傳，形容其是「最年輕晶女郎」。