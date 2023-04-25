藝人鄭人碩與小薰交往至今4年多，走過風風雨雨的兩人，感情如今相當穩定，先前傳出在部落長輩見證下「殺過豬」，有「套牢彼此」的味道，對此，雙方則是否則此事，強調現階段仍以工作為重，不過近來兩人分手傳聞甚囂塵上，更被推測疑似和和宗教信仰有關。

根據《鏡週刊》報導，有人聽到鄭人碩農曆年前於聚會中，親口證實處於單身狀態，疑似坦承與交往多年的小薰分手，其實早在去年十月兩人就傳出情變，當時小薰由於不滿鄭人碩「滿身酒味難受控」，曾下最後通牒要他「工作、感情二選一」，此外，小薰先前在限時動態貼出梁朝偉與郭富城主演的電影《風再起時》，寫下：「人生是不是都在演戲？對啊，演到騙得了自己就很厲害」，由於時機點敏感，引發外界揣測是否與感情有關。

不過也有一說，兩人感情疑似宗教問題卡關，像是小薰婚事一度牽扯到宋逸民「藝起發光」教會，曾有教友爆料，師母陳維齡跟小薰表示若男方不信主，就不要嫁給對方，對此，經紀人駁斥此傳聞：「若真的要用宗教選對象，那她可能就孤老終生吧」，但雙方友人表示小薰是基督徒，對於伴侶的宗教信仰相當重視，不過鄭人碩相當信仰神明，要他改信基督教幾乎不可能，因為宗教問題確實是兩人感情間的一大難題。

今（25）日週刊再爆料，他身邊友人透露其實鄭人碩和小薰已分手了一陣子，疑似是因宗教理念不合。據悉，鄭人碩對宗教信仰相當虔誠，每次南下拍戲都會到北港武德宮參拜，而這對照先前和信仰基督教的小薰理念不合的傳言，似有跡可尋。